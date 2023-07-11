Байден решил не ходить на ужин для участников саммита НАТО

Американский лидер Джо Байден пропустит сегодня ужин для участников саммита НАТО в литовском Вильнюсе. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации.

В беседе с журналистами он отметил, что у президента США сейчас много дел: он готовится ко второму дню саммита и своему выступлению. При этом ужин не пропустит госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.