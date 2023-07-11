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11 июля, 18:49

Байден решил не ходить на ужин для участников саммита НАТО

Байден пропустит ужин для лидеров НАТО из-за подготовки к выступлению

Американский лидер Джо Байден пропустит сегодня ужин для участников саммита НАТО в литовском Вильнюсе. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации.

В беседе с журналистами он отметил, что у президента США сейчас много дел: он готовится ко второму дню саммита и своему выступлению. При этом ужин не пропустит госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

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Ранее Лайф писал, что Байден прилетел на саммит НАТО в Вильнюс и потерялся прямо в аэропорту. Переговоры начались сегодня и продолжатся завтра.

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Никита Осипов
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