Байден решил не ходить на ужин для участников саммита НАТО
Байден пропустит ужин для лидеров НАТО из-за подготовки к выступлению
Американский лидер Джо Байден пропустит сегодня ужин для участников саммита НАТО в литовском Вильнюсе. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации.
В беседе с журналистами он отметил, что у президента США сейчас много дел: он готовится ко второму дню саммита и своему выступлению. При этом ужин не пропустит госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
Ранее Лайф писал, что Байден прилетел на саммит НАТО в Вильнюс и потерялся прямо в аэропорту. Переговоры начались сегодня и продолжатся завтра.
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ТАСС / AP / Susan Walsh