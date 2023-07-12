Бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат Госдумы Вадим Булавинов опроверг информацию о нанесении им побоев экс-супруге. По его словам, он сам пребывает в шоке после данного рода сообщений, которые, по его мнению, преподносятся "по-разному".

"Прочитал сегодня все новости про "якобы избиение" моей бывшей жены. Сам в шоке. Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, всё неправда", — написал депутат на странице "ВКонтакте".

Также народный избранник добавил, что всё совместно нажитое имущество достанется детям, но никак не "очередному избраннику" его бывшей жены.