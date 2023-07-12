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Опубликовано 12 июля 2023, 00:34

Депутат Булавинов опроверг информацию о нанесении им побоев экс-супруге

Депутат Госдумы Булавинов опроверг информацию о нанесении им побоев бывшей жене

Бывшая жена Вадима Булавинова, которая обвинила его в избиении. Обложка © SHOT

Бывшая жена Вадима Булавинова, которая обвинила его в избиении. Обложка © SHOT

Бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат Госдумы Вадим Булавинов опроверг информацию о нанесении им побоев экс-супруге. По его словам, он сам пребывает в шоке после данного рода сообщений, которые, по его мнению, преподносятся "по-разному".

"Прочитал сегодня все новости про "якобы избиение" моей бывшей жены. Сам в шоке. Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, всё неправда", — написал депутат на странице "ВКонтакте".

Также народный избранник добавил, что всё совместно нажитое имущество достанется детям, но никак не "очередному избраннику" его бывшей жены.

Депутат Булавинов спрятался от вопросов Лайфа об избиении экс-супруги в туалете Госдумы
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Ранее появилась информация о том, что бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат Госдумы Вадим Булавинов сломал нос бывшей жене. В этом его обвинила сама экс-супруга и предоставила справку о снятых после нападения побоях.

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Оксана Попова
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