"Сам в шоке": Депутат Булавинов опроверг информацию о нанесении им побоев экс-супруге
Депутат Госдумы Булавинов опроверг информацию о нанесении им побоев бывшей жене
Бывшая жена Вадима Булавинова, которая обвинила его в избиении. Обложка © SHOT
Бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат Госдумы Вадим Булавинов опроверг информацию о нанесении им побоев экс-супруге. По его словам, он сам пребывает в шоке после данного рода сообщений, которые, по его мнению, преподносятся "по-разному".
"Прочитал сегодня все новости про "якобы избиение" моей бывшей жены. Сам в шоке. Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, всё неправда", — написал депутат на странице "ВКонтакте".
Также народный избранник добавил, что всё совместно нажитое имущество достанется детям, но никак не "очередному избраннику" его бывшей жены.
Ранее появилась информация о том, что бывший мэр Нижнего Новгорода и депутат Госдумы Вадим Булавинов сломал нос бывшей жене. В этом его обвинила сама экс-супруга и предоставила справку о снятых после нападения побоях.