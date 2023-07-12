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11 июля, 22:53

МЧС показало видео спасения пятерых туристов, застрявших на Эльбрусе

МЧС: Застрявших на Эльбрусе туристов эвакуировали

<p>Спасатели эвакуируют группу туристов, застрявших на Эльбрусе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Спасатели эвакуируют группу туристов, застрявших на Эльбрусе. Обложка © t.me / МЧС России

Туристов, которые застряли на Эльбрусе, эвакуировал спасательный отряд МЧС России. В ведомстве уточнили, что в группу входили четыре белоруса и один россиянин. Сейчас все находятся в посёлке Терскоп.

Спасатели эвакуируют группу туристов, застрявших на Эльбрусе. Видео © t.me / МЧС России

Согласно опубликованному МЧС видео, спасатели вместе с тургруппой преодолели спуск при пурге, снеге и шквалистом ветре. К счастью, помощь врачей спасённым не понадобилась.

"Поисково-спасательная операция завершена", — подтвердили в МЧС РФ.

Застрявшие на Эльбрусе туристы спасены

Застрявшие на Эльбрусе туристы спасены

Напомним, что пять туристов запросили помощи спасателей, "застряв" на высоте 5,3 тысячи метров над уровнем моря на Эльбрусе. Группа была не зарегистрирована.

Анатолий Симоненко
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