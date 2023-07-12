МЧС показало видео спасения пятерых туристов, застрявших на Эльбрусе
МЧС: Застрявших на Эльбрусе туристов эвакуировали
Спасатели эвакуируют группу туристов, застрявших на Эльбрусе. Обложка © t.me / МЧС России
Туристов, которые застряли на Эльбрусе, эвакуировал спасательный отряд МЧС России. В ведомстве уточнили, что в группу входили четыре белоруса и один россиянин. Сейчас все находятся в посёлке Терскоп.
Спасатели эвакуируют группу туристов, застрявших на Эльбрусе. Видео © t.me / МЧС России
Согласно опубликованному МЧС видео, спасатели вместе с тургруппой преодолели спуск при пурге, снеге и шквалистом ветре. К счастью, помощь врачей спасённым не понадобилась.
"Поисково-спасательная операция завершена", — подтвердили в МЧС РФ.
Напомним, что пять туристов запросили помощи спасателей, "застряв" на высоте 5,3 тысячи метров над уровнем моря на Эльбрусе. Группа была не зарегистрирована.