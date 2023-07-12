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11 июля, 23:08

Высокая горючая загрузка: В Екатеринбурге полыхает склад рядом с ЛЭП

В Екатеринбурге на площади 1,3 квадрата полыхают бытовки рядом с ЛЭП

Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Екатеринбурге, который разгорелся в районе Сибирского тракта. По данным Управления МЧС по Свердловской области, произошло возгорание деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке.

В Екатеринбурге разгорелся крупный пожар на складе рядом с ЛЭП. Видео © vk.com / Инцидент Екатеринбург

"Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что происходит горение деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1,3 кв. м", — сказано в сообщении.

Ситуация с тушением осложнена тем, что над местом пожара проходит высоковольтная линия электропередачи, также зафиксированы "высокая горючая загрузка и сильный тепловой поток". Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб человек, шестеро пострадали

В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме погиб человек, шестеро пострадали

Ранее Лайф писал о взрыве на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. В результате инцидента погибли шесть человек, ещё двое пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Все погибшие и пострадавшие — рабочие третьего и пятого цехов.

Обложка ©

vk.com / Инцидент Екатеринбург

Оксана Попова
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