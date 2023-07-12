Высокая горючая загрузка: В Екатеринбурге полыхает склад рядом с ЛЭП

Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Екатеринбурге, который разгорелся в районе Сибирского тракта. По данным Управления МЧС по Свердловской области, произошло возгорание деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке.

В Екатеринбурге разгорелся крупный пожар на складе рядом с ЛЭП. Видео © vk.com / Инцидент Екатеринбург

"Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что происходит горение деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1,3 кв. м", — сказано в сообщении.

Ситуация с тушением осложнена тем, что над местом пожара проходит высоковольтная линия электропередачи, также зафиксированы "высокая горючая загрузка и сильный тепловой поток". Информации о пострадавших на данный момент не поступало.