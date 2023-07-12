Пожар на складе в Екатеринбурге локализован на площади 1,5 квадрата

Пожар на открытой площадке в Екатеринбурге под высоковольтной линией электропередачи локализован на площади 1,5 квадратных метра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС и поделились кадрами ликвидации возгорания.

Пожар на открытой площадке в Екатеринбурге под высоковольтной линией электропередачи локализован на площади 1,5 квадратных метра. Видео © t.me / МЧС Свердловск

"В 04:17 [02:17 по мск] огнеборцы локализовали пожар на площади 1,5 кв. м. Проведено наращивание группировки сил и средств на месте пожара, развёрнут оперативный штаб", — сказано в сообщении.

В ликвидации возгорания было задействованы 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.