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12 июля, 00:34

Пожар на складе в Екатеринбурге локализован на площади 1,5 квадрата

Пожар на открытой площадке в Екатеринбурге под высоковольтной линией электропередачи локализован на площади 1,5 квадратных метра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС и поделились кадрами ликвидации возгорания.

Пожар на открытой площадке в Екатеринбурге под высоковольтной линией электропередачи локализован на площади 1,5 квадратных метра. Видео © t.me / МЧС Свердловск

"В 04:17 [02:17 по мск] огнеборцы локализовали пожар на площади 1,5 кв. м. Проведено наращивание группировки сил и средств на месте пожара, развёрнут оперативный штаб", — сказано в сообщении.

В ликвидации возгорания было задействованы 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

В Петербурге локализовали крупный пожар на складе

В Петербурге локализовали крупный пожар на складе

Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге на площади 1,3 квадрата полыхают бытовки рядом с ЛЭП. По данным Управления МЧС по Свердловской области, произошло возгорание деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке.

Обложка ©

t.me / МЧС Свердловск

Оксана Попова
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