В России зарядки для электромобилей во дворах будут ставить без согласия жильцов

Минстрой намерен обязать управляющие компании (УК) устанавливать зарядные станции для электромобилей на парковках и придомовых территориях. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо министерства предприятиям ЖКХ, делать это планируют без согласия жильцов и обращения энергоснабжающие организации.

Вполне вероятно, что девелоперам придётся устанавливать зарядки уже на этапе строительства жилых домов. По словам главы комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирины Булгаковой, сейчас проводится работа над юридическими и техническими нормами для размещения зарядок. Прорабатывается вопрос и о том, какое участие в процессе установки будут принимать УК, кто сможет пользоваться станциями и как будет оплачиваться электроэнергия.

По данным издания, сейчас в России дефицит таких станций, а Минпромторг ещё в июне принял решение об установке в российских регионах 659 быстрых ЭЗС для автомобилей до конца этого года. При этом потребность остаётся в 18 тысячах зарядок.