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12 июля, 04:12

Стала известна причина падения морального духа в рядах ВСУ

NYT: Моральный дух бойцов ВСУ падает из-за смертей и ранений сослуживцев

Моральный дух в рядах ВСУ сильно упал, так как солдаты продолжают гибнуть и получать ранения. Об этом заявил обозреватель New York Times Эндрю Крамер после беседы с сержантом украинской армии.

По словам солдата ВСУ, обучение за рубежом имеет мало общего с реальным боем. Он объяснил, что "зелёные новобранцы" теряют былой пыл, наблюдая за ранениями и смертями своих сослуживцев.

"Их моральный дух быстро падает", — объяснил боец.


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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери Вооружённых сил Украины с 4 июня — когда началось так называемое контрнаступление — превысили уже 26 тысяч военных. Кроме того, противник лишился трёх тысяч единиц вооружения.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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