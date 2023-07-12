Моральный дух в рядах ВСУ сильно упал, так как солдаты продолжают гибнуть и получать ранения. Об этом заявил обозреватель New York Times Эндрю Крамер после беседы с сержантом украинской армии.

По словам солдата ВСУ, обучение за рубежом имеет мало общего с реальным боем. Он объяснил, что "зелёные новобранцы" теряют былой пыл, наблюдая за ранениями и смертями своих сослуживцев.

"Их моральный дух быстро падает", — объяснил боец.

