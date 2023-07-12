Стала известна причина падения морального духа в рядах ВСУ
NYT: Моральный дух бойцов ВСУ падает из-за смертей и ранений сослуживцев
Моральный дух в рядах ВСУ сильно упал, так как солдаты продолжают гибнуть и получать ранения. Об этом заявил обозреватель New York Times Эндрю Крамер после беседы с сержантом украинской армии.
По словам солдата ВСУ, обучение за рубежом имеет мало общего с реальным боем. Он объяснил, что "зелёные новобранцы" теряют былой пыл, наблюдая за ранениями и смертями своих сослуживцев.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери Вооружённых сил Украины с 4 июня — когда началось так называемое контрнаступление — превысили уже 26 тысяч военных. Кроме того, противник лишился трёх тысяч единиц вооружения.
Flickr / Ministryofdefenceua