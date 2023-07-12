Страны НАТО внедряли методички по "активному гражданству" и "демократии" в вузах Украины. Такие были обнаружены в учреждениях Волновахи, которая до весны прошлого года находилась под контролем Киева. В них было подробно описано, какие действия нужно предпринимать для организации политических акций, пишет РИА "Новости" со ссылкой на соответствующие документы.

Сообщается, что пособия, написанные на украинском языке, были отпечатаны в 2019 году. Книгу "Демократия: от теории до практики" создали на средства властей и фондов НАТО, включая Америку, Канаду и Великобританию.

Пособие предписывает студентам необходимость организовать работу маленького молодёжного коллектива, чтобы с его помощью провести какую-нибудь общественно-политическую акцию. Для этого студентам в том числе советовали активно пользоваться соцсетями, чтобы привлечь как можно больше людей.

Также в одной из школ Волновахи была найдена методичка "Жизненные навыки для активного гражданства", адресованная школьным учителям, преподающим детям в возрасте 13–17 лет. Деньги на создание этого пособия выделил Европейский союз.