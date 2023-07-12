Экипаж Су-34 поразил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении
МО РФ: Экипаж Су-34 нанёс удар по ремонтной базе ВСУ на Купянском направлении
В ходе специальной военной операции экипаж истребителя Су-34 российской группировки войск "Запад" нанёс удар по пункту временной дислокации ВСУ на Купянском направлении. Как рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, также была атакована ремонтная база 28-го стрелкового батальона украинских войск. Его заявление есть в распоряжении ТАСС.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации и ремонтной базе подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населённого пункта Колодезное", — заявил Зыбинский.
По его словам, в результате данной операции ВСУ потеряли до взвода живой силы.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, наши бойцы отразили на этом участке фронта три атаки ВСУ и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы противника.
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