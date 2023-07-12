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Регион
Опубликовано 12 июля 2023, 04:44
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Экипаж Су-34 поразил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: Экипаж Су-34 нанёс удар по ремонтной базе ВСУ на Купянском направлении

В ходе специальной военной операции экипаж истребителя Су-34 российской группировки войск "Запад" нанёс удар по пункту временной дислокации ВСУ на Купянском направлении. Как рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, также была атакована ремонтная база 28-го стрелкового батальона украинских войск. Его заявление есть в распоряжении ТАСС.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации и ремонтной базе подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населённого пункта Колодезное", — заявил Зыбинский.

По его словам, в результате данной операции ВСУ потеряли до взвода живой силы.

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, наши бойцы отразили на этом участке фронта три атаки ВСУ и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы противника.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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