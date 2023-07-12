Автомобиль съехал в реку в Татарстане, два человека погибли

Тела двух человек нашли в автомобиле, который съехал в реку Мёша в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ, погибшими оказались мужчина 1989 года рождения и женщина 1986 года рождения.

По данным ведомства, вечером 11 июля поступило сообщение о том, что на берегу реки Мёша в районе населённого пункта Карповка Пестречинского района обнаружены пустые палатки и высохшая еда. Также на месте был найден оторванный задний бампер с госномером от автомобиля. При этом людей рядом не было. Предполагалось, что автомобиль съехал с обрыва в реку. На место выехали экстренные службы.

В ночь на 12 июля спасатели извлекли на берег легковой автомобиль марки Citroën. В салоне машины находились тела двух человек. Предварительно, водитель авто, не справившись с управлением, съехал с обрыва в реку. По факту случившегося проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.