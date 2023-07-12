"Не наша проблема": На Западе раскрыли истинное отношение иностранных военных к ВСУ
Monde: Инструкторов во Франции не заботит судьба солдат ВСУ, которых они обучают
Французских инструкторов не волнует судьба военных ВСУ, которых они обучают. Об этом сообщается в статье газеты Le Monde.
Обозреватель Элиз Венсан рассказала про секретный полигон в Польше, на котором украинских военных обучают французские инструкторы. Там уже получили подготовку 1,6 тысячи солдат ВСУ. Тренировки длятся пять недель, а после них проводится церемония проводов военных, которые отправляются на вероятную гибель.
"Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее — не наша проблема", — сказал полковник Бенуа.
Ранее Минобороны Британии сообщило, что обучение лётчиков ВСУ стартует в августе. В первых занятиях примут участие до 20 украинских пилотов.
T.me / V_Zelenskiy_official