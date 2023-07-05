Первые 20 лётчиков ВСУ отправятся на обучение в Британию в августе
Минобороны Британии: Обучение лётчиков ВСУ стартует в августе
Великобритания с августа начнёт обучение украинских лётчиков управлению западной авиационной техникой, сообщил заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи. По его словам, в первых занятиях примут участие до 20 пилотов.
"Великобритания начнёт базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе", — говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос депутата Палаты общин Люка Полларда.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности поставить Киеву истребители четвёртого поколения F-16, при этом некоторые страны отказались передавать Украине свои самолёты. В частности, речь идёт о Германии, Португалии и Испании.
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