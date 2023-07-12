В Индии 15 туристов из РФ оказались заблокированы в горах на севере страны
В горной местности в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором из-за сильных дождей произошли наводнения, оказались заблокированы 15 туристов из РФ. Об этом сообщила начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи, ссылаясь на данные Посольства России в стране.
"Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населённом пункте Касол", — приводит её слова агентство ANI.
По словам Триведи, правоохранители сейчас пытаются связаться с россиянами. Как только это получится сделать, полиция проинформирует посольство о самочувствии туристов. Отметим, что из-за сильных осадков в последние пять дней в штате Химачал-Прадеш вышла из берегов часть рек, произошли оползни, разрушена часть дорог. В результате вызванных дождями наводнений погибли примерно 80 человек.
Ранее сообщалось, что пять граждан Белоруссии запросили помощи спасателей, "застряв" на высоте 5,3 тыс. метров над уровнем моря на Эльбрусе. На поиски туристов выдвинулись восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России, которые спустили затерявшихся путешественников.