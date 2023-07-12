В Индии 15 туристов из РФ оказались заблокированы в горах на севере страны

В горной местности в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором из-за сильных дождей произошли наводнения, оказались заблокированы 15 туристов из РФ. Об этом сообщила начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи, ссылаясь на данные Посольства России в стране.

"Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населённом пункте Касол", — приводит её слова агентство ANI.

По словам Триведи, правоохранители сейчас пытаются связаться с россиянами. Как только это получится сделать, полиция проинформирует посольство о самочувствии туристов. Отметим, что из-за сильных осадков в последние пять дней в штате Химачал-Прадеш вышла из берегов часть рек, произошли оползни, разрушена часть дорог. В результате вызванных дождями наводнений погибли примерно 80 человек.