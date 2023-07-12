Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной деревне Кривцово

Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в подмосковной деревне Кривцово. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 08:29 объявлена ликвидация открытого горения в деревне Кривцово", — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Солнечногорская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара. Отрабатываются все версии случившегося, в том числе поджог и неосторожное обращение с огнём.