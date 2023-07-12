Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной деревне Кривцово
Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в подмосковной деревне Кривцово. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
"В 08:29 объявлена ликвидация открытого горения в деревне Кривцово", — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Солнечногорская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара. Отрабатываются все версии случившегося, в том числе поджог и неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал Лайф, в Солнечногорском городском округе Подмосковья огнём охвачена деревня Кривцово. Рано утром 12 июля загорелись деревянные постройки на площади 3,2 тысячи квадратов. Огонь угрожал переходом на жилые дома и лес. Позже пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
T.me / mosoblproc