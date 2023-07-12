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12 июля, 05:03

Деревянные постройки загорелись в подмосковном Солнечногорске

МЧС: В подмосковной деревне Кривцово горят постройки на площади 3,2 тысячи квадратов

В Солнечногорском городском округе Подмосковья огнём охвачена деревня Кривцово. По данным управления МЧС, деревянные постройки горят на площади 3,2 тысячи квадратов.

В подмосковной деревне Кривцово горят постройки на площади 3,2 тысячи квадратов. Видео © T.me / МЧС России

"Рано утром 12 июля 2023-го поступило сообщение о пожаре по адресу Московская область, д. Кривцово, г.о. Солнечногорск. Происходит горение деревянных построек на площади 3,2 тысячи кв. метров", — сказано в сообщении.

Причины массового возгорания пока не известны. Пожарные стараются не допустить распространения огня на иные постройки и лес. По оперативной информации, пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

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Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге на площади 1,3 тысячи квадратных метров полыхают бытовки рядом с ЛЭП. По данным Управления МЧС по Свердловской области, произошло возгорание деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке. Позднее огонь был ликвидирован.

Обложка ©

T.me / МЧС России

Оксана Попова
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