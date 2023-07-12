В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за дождей с подтоплениями

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение, там ожидаются сильные ливни с угрозой подтопления. Об этом сообщила пресс-служба Примгидромета.

"В Приморье объявлено штормовое предупреждение. В связи с активизацией циклонической деятельности над территорией Приморского края ночью и днём 15 июля в г. Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством 15–40 мм за 12 часов и менее", — говорится в сообщении.

При этом в отдельных районах может выпасть более 50 миллиметров осадков, из-за чего прогнозируется подъём воды в реках по большей части на 0,5–2,5 метра, а на юге Приморского края — до 4,5 метра. Есть угроза подтопления территорий ливневым, склоновым и речным стоками. Также грозы ожидаются 16–17 июля, а у побережья осадки будут сопровождаться усилением ветра до 17–24 метров в секунду.