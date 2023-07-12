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12 июля, 07:19

Журналистку Елену Милашину выписали из больницы после нападения в Чечне

Венедиктов*: Журналистку Елену Милашину выписали из больницы после нападения

Журналистку Елену Милашину выписали из больницы после нападения в Чечне. Об этом сообщил бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* в беседе с ТАСС.

"Выписали, чувствует лучше, врачебное периодическое наблюдение. Очень хотела, требовала выписать, чтобы работать", — сказал он.

Песков: Все необходимые следственные действия после нападения на Милашину ведутся

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Напомним, журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили в Чечне 4 июля. В Кремле назвали это серьёзным происшествием и рассказали, что президенту Владимиру Путину доложено об инциденте. Председатель СК поручил провести проверку, позже и глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение разобраться в ситуации и установить личности напавших. Вечером 4 июля Елена Милашина и Александр Немов вылетели спецбортом из Беслана в Москву.

* Включён в реестр иноагентов.

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Светлана Оперук
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