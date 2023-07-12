Туристы из России, застрявшие в горах на севере Индии, находятся в безопасности

Застрявшие в горной местности в индийском штате Химачал-Прадеш 15 туристов из России находятся в безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции штата.

"С ними поддерживают связь, и они находятся в безопасности в Касоли", — приводит ТАСС слова представителя местной полиции.

Начата эвакуация россиян. Предварительно, никто из туристов не пострадал.