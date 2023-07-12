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12 июля, 07:27

Туристы из России, застрявшие в горах на севере Индии, находятся в безопасности

Застрявшие в горной местности в индийском штате Химачал-Прадеш 15 туристов из России находятся в безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции штата.

"С ними поддерживают связь, и они находятся в безопасности в Касоли", — приводит ТАСС слова представителя местной полиции.

Начата эвакуация россиян. Предварительно, никто из туристов не пострадал.

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Ранее сообщалось, что в горной местности в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором из-за сильных осадков произошли наводнения, оказались заблокированы 15 российских туристов. Отметим, что из-за сильных осадков в последние пять дней в этом штате вышла из берегов часть рек, произошли оползни, разрушены дороги. В результате вызванных дождями наводнений погибло примерно 80 человек.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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