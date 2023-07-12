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Регион
Опубликовано 12 июля 2023, 07:42
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Пушилин: ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР

В ходе спецоперации ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом рассказал врио главы региона Денис Пушилин.

"Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули", — указал он в эфире передачи "Соловьёв Live".

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что Вооружённые силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. ВС РФ продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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