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12 июля, 07:42

Пушилин: ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР

В ходе спецоперации ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом рассказал врио главы региона Денис Пушилин.

"Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули", — указал он в эфире передачи "Соловьёв Live".

Российские войска уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что Вооружённые силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. ВС РФ продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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