Пушилин: ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР

В ходе спецоперации ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом рассказал врио главы региона Денис Пушилин.

"Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули", — указал он в эфире передачи "Соловьёв Live".