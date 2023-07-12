Пушилин: ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР
В ходе спецоперации ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом рассказал врио главы региона Денис Пушилин.
"Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули", — указал он в эфире передачи "Соловьёв Live".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что Вооружённые силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. ВС РФ продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ