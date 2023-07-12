Москвичка с помощью дочери решила разнообразить интимную жизнь и нарвалась на уголовку

В подмосковном городе Яхроме женщина с помощью 16-летней дочери решила разнообразить интимную жизнь. В результате мать-извращенку и её любовника задержали, им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, 37-летняя мать и её 45-летний возлюбленный заставили подростка не только смотреть, как они занимаются сексом, но и снимать весь этот процесс на видео. О происходившем узнали полицейские, они нагрянули в квартиру и увезли в отделение неадекватную парочку. Против неё возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". В настоящий момент мать подростка находится под подпиской о невыезде.