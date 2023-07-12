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12 июля, 08:09
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Москвичка с помощью дочери решила разнообразить интимную жизнь и нарвалась на уголовку

В Подмосковье мать заставляла дочь-подростка снимать на видео её секс с мужчиной

<p>Пара из Подмосковья, заставившая подростка снимать их секс. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пара из Подмосковья, заставившая подростка снимать их секс. Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковном городе Яхроме женщина с помощью 16-летней дочери решила разнообразить интимную жизнь. В результате мать-извращенку и её любовника задержали, им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, 37-летняя мать и её 45-летний возлюбленный заставили подростка не только смотреть, как они занимаются сексом, но и снимать весь этот процесс на видео. О происходившем узнали полицейские, они нагрянули в квартиру и увезли в отделение неадекватную парочку. Против неё возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". В настоящий момент мать подростка находится под подпиской о невыезде.

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Ранее сотрудников детдома в Заводоуспенском обвинили в издевательствах над сиротами. Появились кадры, на которых у воспитанников учреждения видны кроповодтёки, царапины и ссадины. О происходивших в детдоме ужасах сообщили главе СКР Александру Бастрыкину, в ответ на это председатель уже потребовал доложить о результатах следственных действий.

Светлана Оперук
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