Упавшая с четвёртого этажа штукатурка отправила москвичку в больницу
Жительницу Москвы госпитализировали после падения штукатурки с четвёртого этажа
Жительница Москвы попала в больницу после того, как на неё с четвёртого этажа упала штукатурка. Как пишет SHOT, инцидент произошёл в районе Выхино-Жулебино на Жулебинском бульваре.
Состояние 33-летней пострадавшей уточняется. На месте ЧП работают коммунальщики.
Это не первый подобный случай. Так, в апреле в центре Москвы пострадали две девушки — им на голову тоже с четвёртого этажа упал кусок штукатурки.
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