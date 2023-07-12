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12 июля, 08:37

Упавшая с четвёртого этажа штукатурка отправила москвичку в больницу

Жительницу Москвы госпитализировали после падения штукатурки с четвёртого этажа

Жительница Москвы попала в больницу после того, как на неё с четвёртого этажа упала штукатурка. Как пишет SHOT, инцидент произошёл в районе Выхино-Жулебино на Жулебинском бульваре.

Состояние 33-летней пострадавшей уточняется. На месте ЧП работают коммунальщики.

Россиянина едва не раздавило телом мёртвого парня, выпавшего с 21-го этажа

Россиянина едва не раздавило телом мёртвого парня, выпавшего с 21-го этажа

Это не первый подобный случай. Так, в апреле в центре Москвы пострадали две девушки — им на голову тоже с четвёртого этажа упал кусок штукатурки.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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