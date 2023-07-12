В России создадут круглогодичные морские курорты

Президент РФ Владимир Путин поручил создать на территории страны к 2030 году федеральные круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее десяти миллионов туристов в год. Их запуск поспособствует достижению главные показателей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил в ходе заседания правкомиссии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьёзным вкладом в эту копилку", — приводит его слова пресс-служба кабмина РФ.

Чернышенко подчеркнул, что курорты появятся на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал. Приоритетными могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым, Каспийский прибрежный кластер, Калининград и Приморье. Правительство намерено создать свыше 40 тысяч новых гостиничных номеров. Благодаря этим туристическим проектам, в результате удастся привлечь примерно 50 миллиардов рублей частных инвестиций.