Певица Зара подала заявку на регистрацию товарного знака Zara

В Роспатент была подана заявка на регистрацию товарного знака Zara. Об этом со ссылкой на сервис "Онлайн-патент" пишет газета "Ведомости". Документы поданы от имени ООО "Зара", которое принадлежит певице Заре.

По информации издания, на компанию уже оформлен один такой товарный знак, но он позволяет артистке только указывать свой псевдоним латиницей на концертных афишах. В новой заявке же указано, что товарный знак исполнительница намерена использовать для выпуска одежды, аксессуаров, косметики, ювелирных изделий. При этом юристы полагают, что шансы на одобрение этой заявки Роспатентом невелики.

Сейчас в Роспатенте зарегистрировано несколько товарных знаков Zara с различными вариантами написания. Они были оформлены в начале 2000-х годов, и срок их действия заканчивается не раньше 2033-го. Стоит отметить, что, несмотря на то что бренд Zara ушёл из РФ, все зарегистрированные компанией товарные знаки продолжают охраняться авторским правом.