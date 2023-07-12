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12 июля, 09:09

"Стоял под душем и плакал": Ивуарийский футболист рассказал, как тяжело переживал первую зиму в РФ

Экс-форвард ЦСКА Думбия рассказал, что плакал из-за российских морозов

<p>Обложка © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что тяжело переживал первую зиму в России. По его словам, он замёрз настолько, что даже заплакал.

"Я столкнулся с морозами, которых раньше никогда не видел. Чуть не околел! Дома сразу побежал в ванную. Я настолько замёрз, что стоял под горячим душем и плакал", — рассказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Ивуарийский футболист Сейду Думбия играл за ЦСКА с июля 2010 года по январь 2015 года и с августа по декабрь 2015 года. За периоды выступлений в российской команде он забил 95 голов в 150 матчах.

Ранее Лайф рассказывал о том, что парагвайский полузащитник Хесус Медина перешёл из футбольного клуба ЦСКА в "Спартак".

Илья Суриков
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