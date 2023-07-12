"Стоял под душем и плакал": Ивуарийский футболист рассказал, как тяжело переживал первую зиму в РФ

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что тяжело переживал первую зиму в России. По его словам, он замёрз настолько, что даже заплакал.

"Я столкнулся с морозами, которых раньше никогда не видел. Чуть не околел! Дома сразу побежал в ванную. Я настолько замёрз, что стоял под горячим душем и плакал", — рассказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Ивуарийский футболист Сейду Думбия играл за ЦСКА с июля 2010 года по январь 2015 года и с августа по декабрь 2015 года. За периоды выступлений в российской команде он забил 95 голов в 150 матчах.