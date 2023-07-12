Турецкие врачи нашли под веком ребёнка более 10 живых личинок мухи

В турецком городе Татван врачи спасли десятилетнего мальчика, в глазу которого оказались личинки. Об этом пишет издание Newsweek.

Мальчик на протяжении нескольких дней жаловался на боль в глазах. Родители привели ребёнка в больницу, где врачи обнаружили под его левым веком восемь живых личинок мух, а при осмотре на следующий день — ещё три. В результате специалисты удалили их и назначили юному пациенту капли с антибиотиком. Ребёнка уже отпустили домой.

Паразитирование личинок мух на человеческом органе зрения — офтальмомиаз. Предполагается, что насекомое залетело в глаз ребёнка за несколько дней до обращения в больницу. Муха отложила яйца, из которых и появились личинки. Офтальмомиаз появляется также в тех случаях, если потереть глаза грязными руками. Симптомы заболевания: ухудшение зрения, раздражение глазного яблока и болевые ощущения. При их появлении следует незамедлительно обратиться к врачу.