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12 июля, 09:12

Французский писатель Милан Кундера скончался в возрасте 94 лет

<p>Французский писатель Милан Кундера. Фото © Getty Images / Francois LOCHON</p>

Французский писатель Милан Кундера. Фото © Getty Images / Francois LOCHON

На 95-м году жизни скончался французский писатель чешского происхождения Милан Кундера. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Там отметили, что самыми известными произведениями Кундеры являются "Шутка" и "Невыносимая лёгкость бытия".

Кундера в последние десятилетия писал исключительно на французском. Он долгое время не разрешал переводить его книги на чешский язык, снял запрет только в последнее время. В целом же его произведения переведены на десятки языков.

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Напомним, в июне в возрасте 83 лет скончался российский писатель, сценарист Владимир Голованов. Он был одним из создателей "Незнайки на Луне".

Андрей Григорьев
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