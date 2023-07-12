Французский писатель Милан Кундера скончался в возрасте 94 лет
Французский писатель Милан Кундера. Фото © Getty Images / Francois LOCHON
На 95-м году жизни скончался французский писатель чешского происхождения Милан Кундера. Об этом сообщает Чешское телевидение.
Там отметили, что самыми известными произведениями Кундеры являются "Шутка" и "Невыносимая лёгкость бытия".
Кундера в последние десятилетия писал исключительно на французском. Он долгое время не разрешал переводить его книги на чешский язык, снял запрет только в последнее время. В целом же его произведения переведены на десятки языков.
Напомним, в июне в возрасте 83 лет скончался российский писатель, сценарист Владимир Голованов. Он был одним из создателей "Незнайки на Луне".