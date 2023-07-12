Французский писатель Милан Кундера скончался в возрасте 94 лет

На 95-м году жизни скончался французский писатель чешского происхождения Милан Кундера. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Там отметили, что самыми известными произведениями Кундеры являются "Шутка" и "Невыносимая лёгкость бытия".

Кундера в последние десятилетия писал исключительно на французском. Он долгое время не разрешал переводить его книги на чешский язык, снял запрет только в последнее время. В целом же его произведения переведены на десятки языков.