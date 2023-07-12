Украина получит от Японии системы обнаружения дронов
Кисида: Япония предоставит Киеву системы обнаружения беспилотников
Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников. С таким заявлением в ходе саммита НАТО в литовском Вильнюсе выступил премьер Страны восходящего солнца Фумио Кисида.
Как отмечает Kyodo, глава японского кабмина добавил, что Токио будет и дальше оказывать Киеву "нелетальную поддержку".
Ранее Лайф писал, что Украина получила полтора миллиарда долларов кредита от Всемирного банка под гарантии японского правительства. Соответствующее решение принял Совет директоров ВБ.
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ТАСС / Станислав Красильников