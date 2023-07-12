Украина получит от Японии системы обнаружения дронов

Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников. С таким заявлением в ходе саммита НАТО в литовском Вильнюсе выступил премьер Страны восходящего солнца Фумио Кисида.

Как отмечает Kyodo, глава японского кабмина добавил, что Токио будет и дальше оказывать Киеву "нелетальную поддержку".