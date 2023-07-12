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12 июля, 09:54

Украина получит от Японии системы обнаружения дронов

Кисида: Япония предоставит Киеву системы обнаружения беспилотников

Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников. С таким заявлением в ходе саммита НАТО в литовском Вильнюсе выступил премьер Страны восходящего солнца Фумио Кисида.

Как отмечает Kyodo, глава японского кабмина добавил, что Токио будет и дальше оказывать Киеву "нелетальную поддержку".

Конец конфликта или заморозка: Как на саммите НАТО вытерли ноги об Украину

Конец конфликта или заморозка: Как на саммите НАТО вытерли ноги об Украину

Ранее Лайф писал, что Украина получила полтора миллиарда долларов кредита от Всемирного банка под гарантии японского правительства. Соответствующее решение принял Совет директоров ВБ.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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