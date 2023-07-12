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12 июля, 10:03

"Объявления давались корректно": В сочинском аэропорту заявили, что диктор не путал Самару и Саратов

В аэропорту Сочи опровергли информацию, что диктор перепутал Самару и Саратов

<p>Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев</p>

Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Информация о том, что диктор в аэропорту Сочи перепутал два российских города, из-за чего часть пассажиров опоздала на рейс и не смогла улететь, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Победительница детского шоу "Голос" Анна Доровская ранее заявила в соцсетях, что диктор аэропорта перепутал Самару и Саратов. В результате некоторые пассажиры саратовского рейса опоздали на борт самолёта. При этом представители воздушной гавани проигнорировали претензии граждан, опоздавших из-за якобы ошибки диктора.

"В аэропорту Сочи объявления о начале посадки, её завершении, а также о том, что она подходит к концу, производятся автоматическим информатором по тексту, внесённому в программное обеспечение. Согласно поднятым логам из программы, все объявления давались корректно", — указано в заявлении.

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Пассажиров призвали быть внимательными и следить за онлайн-табло, где показана самая актуальная информация по вылетам. Также гражданам рекомендуют приходить к нужному гейту ко времени начала посадки, указанному в посадочных талонах.

Ранее Лайф писал, что пассажирка UTair схлестнулась с представителем авиакомпании при посадке на рейс из-за детского горшка, который она взяла в самолёт в качестве ручной клади. Сотрудница попросила положить ёмкость в калибратор, так как у женщины на руках был негабаритный багаж, за который взимается плата.

Иван Косицын
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