"Объявления давались корректно": В сочинском аэропорту заявили, что диктор не путал Самару и Саратов

Информация о том, что диктор в аэропорту Сочи перепутал два российских города, из-за чего часть пассажиров опоздала на рейс и не смогла улететь, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Победительница детского шоу "Голос" Анна Доровская ранее заявила в соцсетях, что диктор аэропорта перепутал Самару и Саратов. В результате некоторые пассажиры саратовского рейса опоздали на борт самолёта. При этом представители воздушной гавани проигнорировали претензии граждан, опоздавших из-за якобы ошибки диктора.

"В аэропорту Сочи объявления о начале посадки, её завершении, а также о том, что она подходит к концу, производятся автоматическим информатором по тексту, внесённому в программное обеспечение. Согласно поднятым логам из программы, все объявления давались корректно", — указано в заявлении.

Пассажиров призвали быть внимательными и следить за онлайн-табло, где показана самая актуальная информация по вылетам. Также гражданам рекомендуют приходить к нужному гейту ко времени начала посадки, указанному в посадочных талонах.