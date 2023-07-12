В США больше трети ударных подлодок оказались выведены из строя

В США 18 из 49 ударных подводных лодок (около 36,7%) выведены из эксплуатации из-за ремонта. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

"Из-за задержек на верфях почти 40% ударных подлодок США выведены из строя для проведения ремонтных работ, данный показатель практически в два раза выше, чем хотелось бы ВМС США. Это ставит Америку в крайне невыгодное положение по сравнению с численно превосходящим флотом Китая", — сказано в материале агентства.

По данным СМИ, в 2017 году этот показатель был на уровне 28%, а в 2022-м — составлял 33%. Лучшим годом для боевой готовности американских подлодок был 2015-й — тогда на ремонте было 19% субмарин.

При этом Bloomberg отмечает, что представители Министерства обороны США считают подводные силы главным преимуществом перед более мощным Военно-морским флотом КНР. Агентство также указывает, что из-за отсутствия своевременного техобслуживания сильно уменьшилось число действующих атомных подлодок — из-за этого ВМС США не могут в том же объёме выполнять повседневные задачи, при том, что нагрузка на подлодки увеличилась. Военно-морское командование США заявляет, что к такой ситуации привели проблемы с планированием, доступностью материалов и работой верфей. Представитель Счётной палаты США Чак Янг сообщил, что такие данные неудивительны, ведь верфи с трудом пытаются поддерживать флот старым оборудованием.