Песков: НАТО — это альянс, который несёт нестабильность и агрессию

В Кремле назвали НАТО наступательным альянсом, который несёт нестабильность и агрессию. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Североатлантического блока о том, что они видят для себя угрозу в сотрудничестве Москвы и Пекина.

Песков отметил, что Запад демонстрирует непонимание самой сути российско-китайских отношений, которые "никоим образом не направлены и никогда не были направлены против третьих стран".

"Несмотря на то, что речь идёт всё-таки об альянсах, агрессивных по своей сути. Это не альянс, который создавался, задумывался и конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. Это альянс наступательный. Это альянс, который несёт нестабильность и агрессию", — подчеркнул представитель Кремля.