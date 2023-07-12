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12 июля, 10:02

Песков: НАТО — это альянс, который несёт нестабильность и агрессию

В Кремле назвали НАТО наступательным альянсом, который несёт нестабильность и агрессию. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Североатлантического блока о том, что они видят для себя угрозу в сотрудничестве Москвы и Пекина.

Песков отметил, что Запад демонстрирует непонимание самой сути российско-китайских отношений, которые "никоим образом не направлены и никогда не были направлены против третьих стран".

"Несмотря на то, что речь идёт всё-таки об альянсах, агрессивных по своей сути. Это не альянс, который создавался, задумывался и конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. Это альянс наступательный. Это альянс, который несёт нестабильность и агрессию", — подчеркнул представитель Кремля.

Члены НАТО договорились "вместе защищаться от угрожающего поведения" одной страны, и это не Россия

Члены НАТО договорились "вместе защищаться от угрожающего поведения" одной страны, и это не Россия

Ранее в китайском МИД тоже отреагировали на опасения НАТО по поводу их сближения с Россией. Как заявил представитель ведомства Ван Вэньбинь, отношения Москвы и Пекина гораздо теснее, чем думают в НАТО.

Обложка ©

Getty Images / Beata Zawrzel

Александр Юнашев
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