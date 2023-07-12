В китайском МИД отреагировали на опасения НАТО по поводу их сближения с Россией

Отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза, который, как считают в НАТО, "противоречит интересам альянса". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя положение из коммюнике Североатлантического блока об угрозе, которую несёт для Запада тесное сотрудничество Москвы и Пекина.