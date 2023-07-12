В китайском МИД отреагировали на опасения НАТО по поводу их сближения с Россией
Представитель МИД КНР Вэньбинь: Отношения Москвы и Пекина теснее, чем думают в НАТО
Отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза, который, как считают в НАТО, "противоречит интересам альянса". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя положение из коммюнике Североатлантического блока об угрозе, которую несёт для Запада тесное сотрудничество Москвы и Пекина.
"Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Отношения между двумя странами превзошли модель военно-политического союза времён холодной войны", — приводит слова китайского дипломата ТАСС.
Он отметил, что такой союз "в корне отличается от НАТО, которое создаёт закрытые кружки и занимается блоковым противостоянием".
Лайф уже сообщал, что саммит НАТО стартовал накануне в Вильнюсе и продлится два дня. На встрече члены блока намерены обсудить повышение расходов на оборону, установив минимальный объём в размере 2% от ВВП. Вместе с тем участники саммита упразднили план действий для вступления Украины в НАТО и пообещали пригласить Киев в альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. Точной даты никто не назвал, из-за чего президент Украины осудил западные страны за неопределённую позицию.
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