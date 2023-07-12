В Петербурге в День памяти святых Петра и Павла прошла праздничная литургия

В Петропавловском соборе патриарх Кирилл отслужил литургию в честь Дня памяти святых Петра и Павла. Этот праздник, который знаменует завершение Петрова поста, очень важен для Северной столицы России. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

К молитве, приуроченной к празднику, присоединились православные верующие, которые собрались в храме ранним утром 12 июля. Среди них был и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Настоятель собора архимандрит Александр (Фёдоров) напомнил, что город назван в честь святого Петра — небесного покровителя царя-основателя, но праздник важен для жителей Северной столицы не только по этой причине. Дело в том, что Петербург — выражение идеи преемственности подлинного христианства, от которого многие народы и страны "либо совсем отказались, либо не выдержали высокой планки православия". Кроме того, многие 12 июля отмечают личные именины, их отец Александр поздравил с праздником.