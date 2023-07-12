Регион

Уведомления отключены

12 июля, 10:54

В Петербурге в День памяти святых Петра и Павла прошла праздничная литургия

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Петропавловском соборе в Петербурге

В Петропавловском соборе патриарх Кирилл отслужил литургию в честь Дня памяти святых Петра и Павла. Этот праздник, который знаменует завершение Петрова поста, очень важен для Северной столицы России. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Петропавловском соборе. Видео © Газета "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

К молитве, приуроченной к празднику, присоединились православные верующие, которые собрались в храме ранним утром 12 июля. Среди них был и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Настоятель собора архимандрит Александр (Фёдоров) напомнил, что город назван в честь святого Петра — небесного покровителя царя-основателя, но праздник важен для жителей Северной столицы не только по этой причине. Дело в том, что Петербург — выражение идеи преемственности подлинного христианства, от которого многие народы и страны "либо совсем отказались, либо не выдержали высокой планки православия". Кроме того, многие 12 июля отмечают личные именины, их отец Александр поздравил с праздником.

Праздник святых апостолов Петра и Павла: Что можно и ни в коем случае нельзя делать 12 июля

Праздник святых апостолов Петра и Павла: Что можно и ни в коем случае нельзя делать 12 июля

Ранее протоиерей Алексей Батаногов рассказал, что в Сети попадается не только полезный, но и вредоносный контент, из-за которого можно попасть в искушение. Но во времена апостола Павла Интернет использовали бы точно, несмотря на риск.

Обложка ©

"Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

Светлана Оперук
  • Новости
  • Религия
  • Патриарх Кирилл
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров