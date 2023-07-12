В Ленобласти гружёный самосвал снёс "Ниву" и на полном ходу влетел в магазин

В городе Пикалёво Ленинградской области в супермаркет "Магнит" врезался самосвал с грунтом. Инцидент произошёл в 9 утра.

В городе Пикалёво Ленинградской области грузовик врезался в супермаркет "Магнит". Видео © VK / 50 оттенков Питера

В соцсетях опубликовали фото и видео с места происшествия. Уточняется, что грузовик влетел в магазин на полном ходу, зацепив припаркованный рядом автомобиль "Нива".

Грузовик врезался в магазин "Магнит" в Пикалёво Ленинградской области. Последствия инцидента внутри супермаркета. Фото © VK / 50 оттенков Питера

Предварительно, в результате случившегося никто из покупателей и сотрудников магазина серьёзно не пострадал. Как пишет Mash на Мойке, незначительные травмы зафиксированы только у водителя самосвала. Теперь правоохранители выясняют, что стало причиной инцидента.