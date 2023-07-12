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12 июля, 10:23

В Ленобласти гружёный самосвал снёс "Ниву" и на полном ходу влетел в магазин

В Ленинградской области грузовик на полном ходу врезался в магазин "Магнит"

<p>Грузовик врезался в здание магазина в городе Пикалёво Ленинградской области. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ottenkispb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">50 оттенков Питера</a></p>

Грузовик врезался в здание магазина в городе Пикалёво Ленинградской области. Обложка © VK / 50 оттенков Питера

В городе Пикалёво Ленинградской области в супермаркет "Магнит" врезался самосвал с грунтом. Инцидент произошёл в 9 утра.

В городе Пикалёво Ленинградской области грузовик врезался в супермаркет "Магнит". Видео © VK / 50 оттенков Питера

В соцсетях опубликовали фото и видео с места происшествия. Уточняется, что грузовик влетел в магазин на полном ходу, зацепив припаркованный рядом автомобиль "Нива".

Грузовик врезался в магазин "Магнит" в Пикалёво Ленинградской области. Последствия инцидента внутри супермаркета. Фото © VK / 50 оттенков Питера

Грузовик врезался в магазин "Магнит" в Пикалёво Ленинградской области. Последствия инцидента внутри супермаркета. Фото © VK / 50 оттенков Питера

Предварительно, в результате случившегося никто из покупателей и сотрудников магазина серьёзно не пострадал. Как пишет Mash на Мойке, незначительные травмы зафиксированы только у водителя самосвала. Теперь правоохранители выясняют, что стало причиной инцидента.

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Ранее Лайф писал о том, что в городе Кальяри на итальянском острове Сардиния фургон без водителя влетел в ресторан. Пострадало несколько человек.

Илья Суриков
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