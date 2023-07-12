Нарышкин: Переговоры по Украине возможны, но для них должны созреть условия
Переговоры по Украине будут возможны, но условия для них ещё должны созреть. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"То, что переговоры рано или поздно будут возможны, — это естественно, потому что любой конфликт, в том числе и вооружённый конфликт, заканчивается переговорами, но условия для них должны ещё созреть", — сказал он в беседе с ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что уже этой осенью могут начаться переговоры России и Украины.