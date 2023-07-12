Российские войска перешли в контратаку на Авдеевском направлении

Российские войска продвинулись на Авдеевском направлении, они занимают там новые позиции. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"На ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых и жёстких условиях, но тем не менее в северной части — Авдеевка, Ласточкино — есть определённые успехи, идёт изменение позиций", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".

По словам Пушилина, на Угледарском направлении украинские войска безуспешно пытаются атаковать и несут потери, отходят на исходные позиции.