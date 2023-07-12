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Регион
Опубликовано 12 июля 2023, 10:32
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Российские войска перешли в контратаку на Авдеевском направлении

Пушилин заявил о продвижении российских сил на Авдеевском направлении

Российские войска продвинулись на Авдеевском направлении, они занимают там новые позиции. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"На ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых и жёстких условиях, но тем не менее в северной части — Авдеевка, Ласточкино — есть определённые успехи, идёт изменение позиций", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".

По словам Пушилина, на Угледарском направлении украинские войска безуспешно пытаются атаковать и несут потери, отходят на исходные позиции.

Пушилин: ВС РФ настроены, чтобы как можно скорее освободить Авдеевку
Пушилин: ВС РФ настроены, чтобы как можно скорее освободить Авдеевку

Ранее Пушилин заявлял о значительном улучшении позиций ВС России на Краснолиманском направлении. По его словам, продвижению наших сил мешают непростые условия, однако они научились с этим работать.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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