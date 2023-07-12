АвтоВАЗ решил поднять цены на весь модельный ряд

АвтоВАЗ собирается увеличить стоимость модельного ряда уже в октябре текущего года. Как пишет Mash, цены на "Гранту" и "Весту" будут повышены минимум на 10%.

По информации телеграм-канала, АвтоВАЗ пересматривает стоимость автомобилей раз в квартал, поэтому до середины осени ещё есть время приобрести железного коня по текущим ценам. Для сравнения: в октябре "Гранта" в комплектации "комфорт" может обойтись в 910 тысяч вместо нынешних 819 тысяч рублей. Цена на "Весту" с 1,6 миллиона поднимется до 1,8 миллиона рублей.

При этом в самой компании, комментируя сообщения о повышении цен, заявили: нестабильный курс валют влияет на стоимость зарубежных компонентов и сырья. Поэтому "прогнозировать цены на авто в долгосрочной перспективе пока невозможно".