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12 июля, 11:08

АвтоВАЗ решил поднять цены на весь модельный ряд

Mash: АвтоВАЗ планирует повысить цены на весь модельный ряд уже в октябре

АвтоВАЗ собирается увеличить стоимость модельного ряда уже в октябре текущего года. Как пишет Mash, цены на "Гранту" и "Весту" будут повышены минимум на 10%.

По информации телеграм-канала, АвтоВАЗ пересматривает стоимость автомобилей раз в квартал, поэтому до середины осени ещё есть время приобрести железного коня по текущим ценам. Для сравнения: в октябре "Гранта" в комплектации "комфорт" может обойтись в 910 тысяч вместо нынешних 819 тысяч рублей. Цена на "Весту" с 1,6 миллиона поднимется до 1,8 миллиона рублей.

При этом в самой компании, комментируя сообщения о повышении цен, заявили: нестабильный курс валют влияет на стоимость зарубежных компонентов и сырья. Поэтому "прогнозировать цены на авто в долгосрочной перспективе пока невозможно".

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А ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал пересадить чиновников на "Лады" и "Москвичи". Вместе с тем он напомнил, что глава государства Владимир Путин ездит на российском Aurus, да и в целом сейчас отечественный автопром стал намного качественнее.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Наталья Исакова
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