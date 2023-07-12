В Москве представлены бесшумный беспилотник и чувствительный дрон-детектор

В Москве завершился первый в России технологический конкурс в области беспилотных аппаратов. Как сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы, среди финалистов — грузовой БПЛА и суперчувствительный дрон-детектор.

Из 349 заявок, полученных от стартапов со всей страны, в итоге было отобрано 30 проектов. По результатам демодня компании-партнёры выбрали шесть стартапов для последующего сотрудничества. В их числе компания "Зенторн", разработавшая малошумный БПЛА "Мангус" с большой грузоподъёмностью.

"Смысл изобретения является в возможности увеличения грузоподъёмности аппарата и практически полного исключения шума. Отсутствие обычных винтов позволило в разы снизить уровень шума, а стабильность платформы обеспечивает встроенный гироскоп. Так, аппарат "Мангус" может транспортировать грузы более 90 килограммов на расстояния свыше 100 километров. Эту способность аппарата можно применять для таких задач, как спасение людей в чрезвычайной ситуации, при тушении пожаров, а также для выполнения задач спецназначения", — отметил глава научно-исследовательского центра АО "Зенторн" Дмитрий Лебедев.

Среди финалистов конкурса также дрон-детектор МСБ — акустическая система для обнаружения летательных аппаратов. Преимущество комплекса в том, что он может определять объекты по звуковым сигналам от дронов, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения источника сигналов достигает 1000 метров. За последние два месяца предприятие получило запросы на разработку от "Новатэка", "СтройЮгРегиона", ГК "Элемент" и других компаний.