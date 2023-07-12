Российская авиация сбила в ДНР украинский вертолёт Ми-24

Российская авиация сбила в ДНР вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины", — отметил он.