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12 июля, 11:23

Российская авиация сбила в ДНР украинский вертолёт Ми-24

Российская авиация сбила в ДНР вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины", — отметил он.

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А накануне в МО РФ сообщили, что российские силы ПВО в Херсонской области сбили два украинских самолёта Су-25.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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