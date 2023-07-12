Российская авиация сбила в ДНР украинский вертолёт Ми-24
Российская авиация сбила в ДНР вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины", — отметил он.
А накануне в МО РФ сообщили, что российские силы ПВО в Херсонской области сбили два украинских самолёта Су-25.
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