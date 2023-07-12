Регион

Уведомления отключены

12 июля, 11:36

Российские военные успешно отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении

В ходе спецоперации российские военные за сутки успешно отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии за сутки успешно отражено 30 атак противника", — указал он.

Конашенков уточнил, что атаки отражены в районах населённых пунктов Золотарёвка ЛНР, а также Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Весёлое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское в ДНР.

"Спасибо за чудные машины": Бойцы ВС РФ передали привет Зеленскому на фоне захваченного Bradley

"Спасибо за чудные машины": Бойцы ВС РФ передали привет Зеленскому на фоне захваченного Bradley

В двух районах западнее Андреевки и Клещеевки ВС РФ нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ, добавил представитель российского оборонного ведомства.

Ранее Лайф писал о том, что российские войска поразили пункты управления двух бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров