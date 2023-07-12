Российские военные успешно отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении

В ходе спецоперации российские военные за сутки успешно отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии за сутки успешно отражено 30 атак противника", — указал он.

Конашенков уточнил, что атаки отражены в районах населённых пунктов Золотарёвка ЛНР, а также Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Весёлое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское в ДНР.

В двух районах западнее Андреевки и Клещеевки ВС РФ нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ, добавил представитель российского оборонного ведомства.