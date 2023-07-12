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Регион
Опубликовано 12 июля 2023, 11:36
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Российские военные успешно отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении

В ходе спецоперации российские военные за сутки успешно отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии за сутки успешно отражено 30 атак противника", — указал он.

Конашенков уточнил, что атаки отражены в районах населённых пунктов Золотарёвка ЛНР, а также Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Весёлое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское в ДНР.

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В двух районах западнее Андреевки и Клещеевки ВС РФ нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ, добавил представитель российского оборонного ведомства.

Ранее Лайф писал о том, что российские войска поразили пункты управления двух бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.

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ТАСС / Александр Полегенько

Илья Суриков
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