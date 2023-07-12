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Опубликовано 12 июля 2023, 11:32

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", — отметил он.

Всего же за сутки ВС РФ нанесли поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 107 районах.

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Под Одессой уничтожены склады топлива ВСУ

А 5 июля на Купянском направлении в Харьковской области российские военные поразили живую силу и технику 14-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 20 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, а также радиолокационную станцию американского производства.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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