ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", — отметил он.
Всего же за сутки ВС РФ нанесли поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 107 районах.
А 5 июля на Купянском направлении в Харьковской области российские военные поразили живую силу и технику 14-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 20 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, а также радиолокационную станцию американского производства.
ТАСС / Алексей Коновалов