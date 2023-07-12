Гном Гномыч и дочь Тимати снимутся в детском ремейке "Трёх мушкетёров"

Продюсер Яна Рудковская объявила о съёмках ремейка фильма "Три мушкетёра". В картине примут участие в том числе её сын Александр Плющенко, известный под псевдонимом Гном Гномыч, а также дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова. Об этом Рудковская сообщила в телеграм-канале.

Съёмки ремейка "Трёх мушкетёров" с Александром Плющенко и Алисой Юнусовой. Видео © Telegram / Голубь мира Яна Рудковская

"Саша вместе с дочкой Тимати — Алисой — будут играть в "Трёх мушкетёрах" героев фильма в детстве. Алиса — наша малышка Миледи, а Саша играет Д'Артаньяна", — написала она.

Также в съёмках примет участие актёр Михаил Боярский, поэтому "контроль за качеством будет прямо по ГОСТу", подчеркнула продюсер. По сюжету два гасконца должны будут встретиться сквозь года. Для превращения Гном Гномыча в Д'Артаньяна будут трудиться гримёры, с помощью которых он станет французским брюнетом с кудрями. Это преображение очень ждёт сама Рудковская. Вместе с тем она назвала сценарий картины ностальгическим, но при этом не стала раскрывать, будут ли в фильме старые песни.