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30 апреля, 09:42

Рудковская похвасталась купленным "майбахом", но уже по-новому

Рудковская похвасталась новым "майбахом" и упомянула про уплаченные налоги

<p>Рудковская похвасталась новым "майбахом". Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / rudkovskayaofficial</p>

Рудковская похвасталась новым "майбахом". Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская приобрела роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей. Она похвасталась новеньким Mercedes-Maybach чёрного цвета, который, по её словам, купила себе самостоятельно в качестве подарка. При этом Рудковская на фоне последних громких задержаний блогеров подчеркнула, что при покупке железного коня оплатила все налоги.

"Долгожданное исполнение мечты, для исполнения которой я очень много работала — выдача моего Mercedes-Maybach GLS 600. P.S. Налоги заплачены", — подписала снимок супруга Плющенко.

Стоимость Mercedes-Maybach варьируется в зависимости от комплектации, начинается примерно от 25 миллионов рублей. Подписчики Рудковской не остались в стороне. И если одни поздравили её с обновкой, то другие покритиковали знаменитость за такую покупку и поинтересовались, почему её выбор пал не на автомобиль отечественного производства. Впрочем, Рудковская вступать в полемику с возмущёнными юзерами так и не решилась.

На очереди Крид и Инстасамка: МВД составило список из 30 блогеров для проверки на "схему Лерчек"

На очереди Крид и Инстасамка: МВД составило список из 30 блогеров для проверки на "схему Лерчек"

Напомним, в последние месяцы под следствие попали сразу несколько популярных блогеров. Так, суд уже отправил под домашний арест до 26 июня "королеву марафонов" Елену Блиновскую, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. А в начале марта СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Тогда следователи нагрянули к блогерше Лерчек и её мужу. На чету Чекалиных завели уголовное дело за неуплату 300 миллионов рублей налогов.

Наталья Исакова
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