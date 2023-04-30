Рудковская похвасталась купленным "майбахом", но уже по-новому

Продюсер Яна Рудковская приобрела роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей. Она похвасталась новеньким Mercedes-Maybach чёрного цвета, который, по её словам, купила себе самостоятельно в качестве подарка. При этом Рудковская на фоне последних громких задержаний блогеров подчеркнула, что при покупке железного коня оплатила все налоги.

Стоимость Mercedes-Maybach варьируется в зависимости от комплектации, начинается примерно от 25 миллионов рублей. Подписчики Рудковской не остались в стороне. И если одни поздравили её с обновкой, то другие покритиковали знаменитость за такую покупку и поинтересовались, почему её выбор пал не на автомобиль отечественного производства. Впрочем, Рудковская вступать в полемику с возмущёнными юзерами так и не решилась.