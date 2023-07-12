"Большая семёрка" раскрыла, какие гарантии безопасности готова дать Украине

Страны "Большой семёрки" (G7) согласовали рамочную декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на документ.

Так, по его данным, страны G7 обещают снабжать Украину современным оружием, в том числе дальнобойной артиллерией и самолётами. Также "Большая семёрка" намерена оставить в замороженном состоянии активы России до тех пор, пока Москва "не возместит ущерб Украине".

По информации FT, G7 ещё намерена ускорить обмен разведданными с Киевом, расширить подготовку военнослужащих. Кроме того, "Семёрка" будет готова оказать Украине срочную военную помощь в случае нового конфликта с Россией.

В свою очередь Киев должен взять на себя обязательства провести реформы судебной системы и гражданского контроля над вооружёнными силами.