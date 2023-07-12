"Согреть корневую систему": Октябрина Ганичкина объяснила, как не дать заморозкам убить урожай

Чтобы сохранить урожай во время заморозков, можно поливать его тёплой водой и накрывать нетканым материалом. Такой совет дала автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина. Она отметила, что в России выдалось холодное лето и такие культуры, как огурцы, томаты и баклажаны, с трудом поддаются росту.

"В таком случае стоит поливать овощи тёплой водой, температура должна быть 25–28 градусов тепла. Это позволит согреть корневую систему", — отметила Ганичкина.

В беседе с NEWS.ru она добавила, что на урожайность серьёзно влияет и холодный сильный ветер — он рвёт растения и иссушает их, после чего они погибают. По мнению Ганичкиной, спасти теплолюбивые культуры также поможет подкормка.