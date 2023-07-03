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3 июля, 16:57

Садовод раскрыла 10 секретов пышного цветения пионов

Садовод Ульянова: Пионы лучше не сажать вблизи от взрослых деревьев

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Пионы завезли в Россию из Китая. Растение существует уже более двух тысяч лет и бывает трёх видов — травянистые, или молочноцветковые, древовидные и ито-гибриды, которые представляют из себя результат скрещивания первых двух. О том, как правильно ухаживать за пионами, рассказала садовод Ирина Ульянова.

Ассортимент пионов огромен. Раньше их высаживали около яблонь, груш и слив, что не вполне правильно. Эти цветы не очень хорошо уживаются с взрослыми деревьями, им приходится конкурировать с ними за влагу, питание и свет солнца.

"Пионам нужно солнечное место. Можно посадить их на клумбе с другими цветами, например тюльпанами, нарциссами и гортензиями. Однако и отдельно куст пиона будет смотреться хорошо", — объяснила садовод в беседе с "Тульской службой новостей".

Также пионы — цветы-долгожители, поэтому и посадочная яма для них должна быть основательно подготовлена, подчеркнула Ульянова. Глубина такой ямки должна быть от 20 до 40 см, её нужно заранее подготовить, сделав дренаж и купив хороший почвогрунт с высоким содержанием гумуса. При посадке желательно сразу использовать комплексное минеральное удобрение. Противопоказаны компост, перегной или свежий навоз. Пионы нельзя слишком сильно закапывать, но недопустимо и оставлять над землёй точки роста. А ещё эти цветы не любят сырые, запылённые места, как и заболоченную почву.

В весеннее время для выросших пионов садовод рекомендовала добавлять комплексное удобрение с высоким содержанием азота. На следующем этапе нужно будет добавить в рацион цветов калий и фосфор, а в сентябре кормить "осенним" удобрением.

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В начале октября растение нужно обрезать. Если пион отцвёл, удалить нужно только его "шапочку", а зелёную массу нужно приберечь до осени: она поможет сформироваться здоровому корневищу. Кроме того, нужно тщательно пропалывать растущие у корней сорняки: они мешают пиону расти крепким.

Есть садоводы, которые считают, что облюбовавшие пионы муравьи — нормальное явление. Ульянова считает, что вреда больше, чем пользы, так как муравьи способны переносить болезни от одного растения к другим.

"Муравьёв можно просто смыть водой, а можно приобрести такие препараты, как "Алатар", "Фунанон" или "Алиот". Их смешивают с водой и обрабатывают растение. Кстати, молодые пионы нужно поливать обязательно. Взрослое растение же орошают водой в случае длительной засухи", подытожила эксперт.

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Лайф уже рассказывал, что, как только летняя погода перестанет быть непредсказуемой, столичные клумбы начнут украшаться множеством прекрасных цветов. Поэтапная высадка будет продолжаться до осени, а за весь сезон Москву планируют украсить 56 миллионами растений.

Юрий Лысенко
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