Календарь садовода на июль 2023-го: Когда делать посадки в июле по лунному календарю Знойный июль — макушка лета. В этом месяце наступает пора сбора урожая и множества дел в саду и огороде. Рассказываем, что же нужно сделать на дачном участке в июле и как лунный посевной календарь поможет в садово-огородных делах. 11 июля, 09:00 Лайф составил список благоприятных дней для посевной в июле 2023 года по лунному календарю. Фото © Sandie Clarke / Unsplash

Жаркий, солнечный июль — самый пик лета! В этом месяце уже поспевают некоторые культуры, которые нужно собирать, а также появляется немало других дел в саду и огороде, например, можно даже что-то посадить, ведь ещё не поздно. Но когда и что лучше всего делать, чтобы ничему не навредить, а только помочь дать более обильный урожай? В этом нам поможет лунный посевной календарь, который Life.ru подготовил специально для вас.

Календарь огородника для посевной в июле

Обычно огородники заканчивают с посадками примерно к середине июня, но есть культуры, которые даже лучше посеять ещё и в июле. Например, осенний урожай свёклы и моркови, посаженных в середине лета, будет храниться зимой гораздо дольше.



Также в июле сажают редис, дайкон, огурцы, кукурузу, а также бобовые, спаржевую фасоль, раннюю капусту. А шпинат, лук, латук, кресс-салат, руколу и другие салатные овощи и вовсе сеют каждые две недели, чтобы всегда иметь свежую зелень на столе.



Естественно, без информационной подготовки к посадке культур приступать нельзя, необходимо перед этим свериться с календарём благоприятных и неблагоприятных дней и выяснить, в какие именно дни можно сеять то или иное растение.



Все даты, указанные в списке, являются благоприятными для посева семян, но дни, выделенные жирным шрифтом, — самые удачные для посевов и посадок:

Календарь огородника на июль 2023 года. Инфографика © LIFE

Огурцы — 7, 8, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 июля.

июля. Капуста — 4, 7, 8, 11, 12, 13, 26, 27, 30, 31 июля.

июля. Перец и баклажаны — 7, 8, 11, 12, 13, 26, 27 июля.

июля. Томаты — 7, 8, 11, 12, 13, 26, 27 июля.

июля. Корнеплоды — 4, 7, 8, 11, 12, 13, 26, 27, 30, 31 июля.

26, 27, 30, 31 июля. Салат, петрушка и другая зелень — 7, 8, 11, 12, 13, 26, 27 июля.

С огородом немного разобрались, но как же наш цветник? Многие хотят наслаждаться не только вкусными овощами с грядок, но и красивыми цветами на клумбах, а чтобы они таковыми стали, их необходимо посадить в правильное время. Чтобы вам в этом помочь, мы выяснили, какие дни для посева и посадки цветов самые благоприятные в июле 2023 года.

Однолетние цветы — 7, 8, 21, 22, 23 , 24, 25, 26, 27 июля.

, 24, 25, 26, 27 июля. Многолетние и двулетние цветы — 4, 7, 8, 11, 12 , 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июля .

, 13, 21, 22, 23, июля Луковичные и клубневые цветы — 7, 8, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 июля.

Считайте, цветы мы посадили, а когда всё, что было посеяно ранее, можно полоть, прореживать, рыхлить и так далее? Тут тоже без календаря садовода не обойтись, поэтому список благоприятных дней для работ в саду и огороде мы тоже для вас подготовили.

Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) — 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 31 июля.

Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля.

Замачивание семян — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

Обработка от вредителей и болезней — 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование — 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июля.

Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение — 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 июля.

Подкормки органические и минеральные — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

Поливы, опрыскивания — 4, 7, 8, 11, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 июля.

Посадка деревьев, кустарников — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

Прививка, окулировка, укоренение черенков — 1, 2, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

Прополка и прореживание всходов, корчевание — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля.

Сбор вершков — 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26 июля.

Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) — 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля.

Сбор и заготовка лекарственных трав — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

Сбор семян и плодов на семена — 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 июля.

Срезка цветов — 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

Укладка газона — 1, 2, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

Копка колодца — 7, 8, 10, 16, 26, 27 июля.

Лайф составил список благоприятных дней для работ в саду и огороде. Фото © Filip Urban / Unsplash

Лунный календарь для посевной в июле 2023-го

Лунный календарь для садоводов и огородников играет важную роль в их деятельности, ведь он влияет на получение обильного и здорового урожая. Мы уже ранее рассказали в нашей статье, что и когда сажать в июле 2023 года, а также какие работы проводить в тот или иной день. Теперь же давайте резюмируем и определим благоприятные и неблагоприятные дни для огородника и садовода.

Благоприятные дни — 4, 7, 8, 11, 12, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 июля.

Нейтральные дни — 1, 2, 13, 14, 15, 21, 22, 28, 29 июля.

Нежелательные дни — 5, 6, 9, 10, 18, 19, 20 июля.

Запрещённые дни — 3, 17 июля.

Народные приметы садоводов и огородников в июле

Немаловажными для садоводов и огородников являются и народные приметы, ведь эти наблюдения были проверены нашими предками в течение не одного десятилетия.

Если весь июль жаркий, то весь декабрь будет морозным.

Если в июле слишком много осота (злостного сорняка, похожего на одуванчик), то зима будет холодной.

Вороны начали массово летать высоко в небе — надвигается ненастье.

Ласточка стелется к земле, задевая воду крыльями, — будет дождь.

Народные приметы — это не просто устное народное творчество, но и кладезь ценных советов на все случаи жизни. Наши предки умели жить в гармонии с природой и точно знали то, как нужно себя вести.

А вы знаете, какой урожай собирают в июле? Фото © Megan Thomas / Unsplash

Что поспевает на огороде уже в июле

В июле уже можно полакомиться немалым количеством ягод, овощей и фруктов, которые созрели на наших грядках. Так, в середине лета уже созревают огурцы, их необходимо срывать каждые два-три дня, чтобы они не перерастали.



В июле можно собрать и ранние сорта томатов, которые были высажены ещё в начале мая. Кстати, лучше всего их срезать секатором, чтобы не повредить растение.



Ещё в июле начинают уборку кабачков, летней репы, ранних сортов белокочанной капусты, цветной капусты, брокколи и кольраби.



А в саду можно уже собирать смородину, крыжовник и малину, а также вишню, абрикосы, скороспелые сливы, яблоки и груши.

Авторы Андрей Ананьев