Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по обороне организацию выставки техники НАТО, разбитой в ходе специальной военной операции. Такие инсталляции, по его мнению, могли бы появиться прямо перед посольствами стран Североатлантического блока, которые предоставляли эту технику украинским военным.

Отметим, что данную инициативу депутаты озвучили на пленарном заседании в среду, 12 июля, в годовщину Прохоровского сражения — это легендарный бой между бронетанковыми частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы в ‎1943 году.

"Особенно интересно предложение установить сожжённую технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют её на Украину", — указал в ходе заседания Володин.