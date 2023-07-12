Учёные выяснили, женщины каких профессий наиболее подвержены риску рака яичников

Учёные из Монреальского университета в Канаде выявили женские профессии, которые наиболее подвержены риску развития рака яичников. Среди них в том числе оказались парикмахеры и косметологи. Исследование опубликовано в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Исследователи сделали анализ данных о состоянии здоровья 1370 женщин в возрасте от 18 до 79 лет. При этом у 491 участницы диагностировали рак яичников, а у 879 его не было. В ходе опроса женщины рассказали об образе жизни и местах работы. В результате учёные выяснили, что риск развития рака яичников увеличивается в зависимости от профессии. Так, спровоцировать заболевание могут аммиак, перекись водорода, органические красители, пигменты и осветлители, а также ещё другие семь веществ, воздействию которых чаще всего подвергаются парикмахеры и косметологи.

Также риск возникновения рака яичников вырастает в два раза при работе на должности бухгалтера, тому виной сидячий образ жизни. Ещё упоминаются сотрудницы из сферы продаж, розничной торговли, производства одежды и строительства. Вероятность приобрести это заболевание возрастает на 85% при работе в швейной промышленности, на 45% и 49% — в продажах и розничной торговле соответственно.