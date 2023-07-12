"Прогнозирую улучшение": Синоптик снял "погодное проклятие" выходных в Москве

Метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал потепление в предстоящие выходные — 15 и 16 июля — в Москве. Тем самым он в беседе с телеканалом "360" снял "погодное проклятие" выходных. Хотя составленный им прогноз не сильно радует положением дел оставшихся будней на этой неделе.

По словам Шувалова, ветер будет западным и северо-западным, ночью на 13 июля он станет слабым, а днём усилится. Осадки тоже ожидаются. Как объяснил синоптик, будут по сравнению с сегодняшними чуть более продолжительные, но такие же тоскливые дожди. При этом максимально сильного похолодания не предвидится, то есть ночные температуры будут на грани сентябрьской погоды. А к концу недели в столице ожидается выше плюс 20 градусов.

"Лично я снимаю проклятие выходных и прогнозирую улучшение погоды. В субботу уже плюс 21–22 градуса, а в воскресенье — без осадков и плюс 22–24 градуса", — сообщил Шувалов.

На следующей же неделе в Москву могут снова нагрянуть дожди и холода. Однако, отметил синоптик, это скорее его мнение, а не прогноз.