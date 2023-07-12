Гомеопат пояснила, когда нужно срочно удалять гланды

Наличие тонзиллита с большим количеством рецидивов говорит о том, что пациенту нужно удалять нёбные миндалины, то есть проводить тонзиллэктомию. Об этом рассказала гомеопат Светлана Попова.

Она отметила, что операцию назначают, если происходит от пяти до семи обострений ангины за год. Также прибегнуть к хирургическому вмешательству придётся при синдроме остановки дыхания во сне, ведь увеличенные гланды не позволяют нормально дышать. Ещё одним показанием для тонзиллэктомии является перитонзиллярный абсцесс — осложнение, когда инфекция идёт за пределы миндалин. В таком случае полость заполняется гнойной жидкостью. Абсцесс, как правило, образуется рядом с гландами.

В беседе с "Вечерней Москвой" гомеопат добавила, что в некоторых случаях от тонзиллэктомии лучше отказаться. Речь идёт о людях с сахарным диабетом, туберкулёзом, сердечной недостаточностью, аномалией сосудов глотки и тяжёлыми заболеваниями нервной системы. К противопоказаниям также относятся обострение дерматита и патологии кожи.

Прежде чем делать операцию, надо поработать с иммунной системой и разобраться, почему она даёт такие симптомы. Гомеопат отметила, что к терапии надо подключать здоровый образ жизни и нормальное питание — улучшение работы ЖКТ может повысить тонус иммунной системы.